Docteur Folamour- 1958. Peter George

Syrie visée :

La France a son Docteur Folamour,

il s'appelle Emmanuel Macron !

par Chantal Dupille dite eva R-sistons

La France n'a pas besoin d'un Jupiter à sa tête, prenant ses décisions seul, en violant le Droit international, et sur la base des mensonges les plus gros que la Presse laquais s'est hélas empressée de relayer dans le monde entier. Jamais la France n'est tombée si bas, au point d'être ridiculisée partout !

Mais revenons d'abord aux faits. La gigantesque fake news, l'énorme mensonge qui a justifié cette attaque illégale de la Syrie (1), est le plus ardemment défendu par la France Macron sans doute conseillée par François Hollande, Fabius, BHL (toujours aussi décidés à éliminer le Président Assad et à confier la Syrie aux "rebelles"), et il est porté par Le Drian. Car toute cette campagne médiatique et cette attaque illicite reposent sur un énorme mensonge ! Même pour le Général Mattis en personne, le président Bachar el-Assad n'utiliserait pas des armes chimiques contre son propre peuple, bref il s'agirait d'une fake news, et donc d'une propagande de guerre ! (1) Et pourtant, depuis le début, la Presse s'est gardée d'en parler (2). Moscou démontre la fausseté de ces allégations (3), et même en Israël, Haaretz ; en effet, le journal israélien le reconnaît : les preuves des Français, c'étaient des images et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.



Parmi les cibles choisies, militairement inefficaces et politiquement désastreuses sinon invraisemblables (ainsi, on détruirait des stocks entiers de chimie mortelle sans faire de victimes ?), celle près de Homs, choisie par l'armée britannique (4). Des frappes en dehors de toute résolution onusienne et AVANT que l’OIAC n'envoie une équipe sur place pour vérifier les délires mensongers des Etats "terroristes" (car ils agressent des pays souverains, en violant la Loi, et avec des mercenaires terroristes) anglais, français, américain. Il est légitime de se poser une question : Le but de l'opération n'est il pas de supprimer les preuves de false flag à la Goutha, en ensevelissant sous des décombres le labo clandestin qui a servi de studio de cinéma pour susciter la peur ? (5) Et s'il s'agissait d'une opération de diversion ? (6) En tous cas, les « gazés » par Assad sont sortis de la Ghouta en manifestant leur joie !



Pour Bachar el-Assad, l'Occident frappe parce qu'il a perdu tout contrôle et toute crédibilité (7)

Emmanuel Macron tête de proue d'un Occident devenu fou

Le Président Macron impose aux Français ses décisions, et même, s'il le peut, à l'Occident tout entier ! Et ses décisions "sont assénées au mépris de toutes les lois, car bien entendu un homme porté à l'Élysée par 14% de la population active après force manipulations des bulletins blancs (moins de 10%, sinon ?) devient un dieu au pouvoir sans partage" (8). En fait, nous avons à la tête de la France un homme dangereux, prêt à conduire le monde au bord d'un précipice nucléaire, en poussant à une guerre inique basée sur des mensonges et en violation du droit (9). Et ces mensonges vont apparaître à la face du monde comme insensés, car Macron refuse d'apporter la moindre justification : "Nous avons la preuve que c'est le Régime syrien qui a utilisé ces armes chimiques". Quelles preuves ? Refus de répondre: "C'est un secret, nous ne pouvons pas communiquer ces données". La France est définitivement décrédibilisée !



Les mensonges du Président Macron rappellent ceux qu'on a assénés contre l'Irak de Saddam Hussein, triste période conduisant à la destruction d'un pays moderne; Jacques Chirac et son Ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin ont su incarner une France souveraine, disant NON aux mensonges, NON aux folies d'un Empire en voie de décomposition. Cette France indépendante, admirée dans le monde entier, est morte. Avec Macron, on a les décisions d'un homme seul, qui ne consulte pas les Français, et puis des mensonges abominables, une intolérable soumission aux Américano-sionistes, et une irresponsabilité totale décrédibilisant complètement la fonction de Président et notre pays. Certes, des voix s'élèvent, en France, pour dénoncer cette diplomatie insensée (10) qui peut mener à un conflit planétaire (11).



Un moment, nous avons espéré un changement pour nous faire oublier la soumission de la France Sarkozy-Hollande aux intérêts sionistes (12) et atlantistes : Emmanuel Macron n'exigeait pas le départ du Président Assad. Mais lors de la réception du Président Poutine, l'obsession du Président français pour la "ligne rouge" m'a fait craindre le pire (13). Cette obsession de la ligne rouge mène directement à l'obsession du Président Assad, pourtant aimé de son peuple, élu à 89% ! (14)

Le "dictateur" Assad avec sa femme, se promenant dans les rues de Damas. Que se passerait-il si Macron faisait la même chose à Paris ou à Marseille ?



Pour peser à nouveau dans le monde, la France devrait retrouver son indépendance, et en particulier, s'affranchir de l'Alliance atlantique, de l'OTAN (15). Mais est-ce possible avec Macron, l'homme de Rothschild ? Assurément non. Avec lui, la France est dénaturée, dévoyée, à l'Intérieur comme à l'Extérieur. Et la diplomatie de ce chef de guerre improvisé, est celle d'un Dr Folamour (16). Macron était même disposé à partir seul en guerre contre la Syrie (donc en défiant la Russie, avec les conséquences que cela impliquait, notamment via l'article 5 de l'OTAN ) !



Et si le moment était venu de destituer ce Président si impopulaire et si menaçant ? (17). Pour la France, et pour le monde !



Chantal Dupille pseudo eva R-sistons

http://lesobservateurs.ch/2016/01/09/le-pouvoir-des-mensonges/



(1) En direct: La coalition internationale a frappé la Syrie

(2) http://www.voltairenet.org/article199693.html

(3) Moscou : La Défense russe fournit les preuves de la mise en scène de l'attaque présumée à Douma - La vidéo de l'attaque chimique présumée à Douma a été filmée dans un hôpital local : "On était filmé et il y a eu un homme qui est venu et qui s’est mis à crier que c’était une attaque chimique. Cet homme, étranger au service, disait que les gens avaient été victimes d’armes chimiques. Les gens ont eu peur et ont commencé à se verser de l’eau les uns sur les autres, à se faire des inhalations. Des médecins de l’hôpital nous disaient que ce n’était pas une intoxication par des substances chimiques." En savoir plus: https://sptnkne.ws/hpnR.



Un commentaire "prémonitoire" du chef d’état-major général russe qui aurait averti de la mise en scène d’une prétendue attaque chimique en Syrie dès le 13 mars :

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé, lui, les services spéciaux d’un État « en première ligne dans la campagne russophobe » d’être impliqués dans la mise en scène de l’attaque chimique présumée dans la Ghouta.

Voir aussi :

(4) Londres impliqué dans la mise en scène de l’attaque chimique présumée en Syrie (VIDEO) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5R6vDrDDbhM

Autres liens :

Cet ancien ambassadeur anglais à Damas qui parle ouvertement d’une manipulation :

https://www.mondialisation.ca/lattaque-chimique-a-douma-une-mise-en-scene-des-casques-blancs/5624747

Un laboratoire indépendant suisse affirme que la « toxine BZ » utilisée dans l’intoxication des Skripal est produit aux États-Unis / au Royaume-Uni, et non en Russie

https://reseauinternational.net/un-laboratoire-independant-suisse-affirme-que-la-toxine-bz-utilisee-dans-lintoxication-des-skripal-est-produit-aux-etats-unis-au-royaume-uni-et-non-en-russie/

(5) Confirmé ! Une attaque américaine étaient principalement destinée à supprimer les preuves de false flag

(6) Syrie Bombardement: Une opération de diversion de l’Otan qui retentit comme une manifestation d’impuissance

(7) https://francais.rt.com/international/49803-occident-frappe-parce-quil-a-perdu-controle-credibilite-bachar-el-assad-syrie

(8) http://bab007-babelouest.blogspot.com.es/2018/04/larbitraire-lillegal-le-non-droit.html

Et pour ce blogueur, le Président Macron a déclaré la guerre en Syrie, et à la France http://bab007-babelouest.blogspot.com.es/2018/04/la-guerre-puisquil-faut-lappeler-par.html

(9) Violant à nouveau la loi internationale, sans mandat de l’ONU, secondés par les régimes vassalisés de Paris et de Londres, les Etats-Unis ont agressé la Syrie, portant la guerre sur son territoire !

Stupidité et irresponsabilité, par Jacques Sapir



(10) Quelques exemples : Nicolas DHUICQ

Le ministère de La Défense russe annonce presque 70% de missiles abattus avant leur cible, bel entraînement ! Merci Macron ! Plus grave il n’y aurait pas eu de signal détecté de missiles français ? Est-ce que nous avons perdu nos codes sources ? Cf #Alstom ?

Le coût d’un missile Scalp est d’au moins 850.000 euros, à raison de deux par Rafale c’est 1.700.000 euros. La Syrie est sous embargo, y compris médical. Nous gaspillons plus d’un scanner par Rafale. Absence de vision stratégique car il faudra reconstruire.

La Syrie est sous embargo, y compris pour les médicaments et les appareils médicaux. L' armée syrienne lutte contre les islamistes qui nous tuent. Nous frappons des cibles incertaines, pour un résultat politique certain. La France sort de l’Histoire et perd son âme.



Thierry MARIANI ن

Alors qu’aucune preuve sur la responsabilité d’une attaque chimique en Syrie n’a été publiquement présentée et qu’aucun mandat international n’a été donné par l’ONU, en suivant aveuglément les USA, la France renonce hélas à avoir sa propre politique indépendante sur la Syrie

Mais qui sont les sources des fameuses preuves de l’attaque chimique en Syrie que Macron dit détenir sans jamais les présenter? Des USA? des britanniques? des ONG douteuses comme les ‘’casques blancs’’? ou bien de nos propres services? La moindre des choses serait de le savoir!!

Yves Pozzo di Borgo

Quand j’entends Le Drian parler de « légitimité de l’action de la France en Syrie » en pleine contradiction avec le droit international lui qui a envoyé armes et argent à Al Quaida qui luttait contre un gouvernement légitime membre de l’ONU je me demande ou il appris son droit!



Eric Ciotti

Trump et Macron montrent leurs muscles. La seule question qui vaille : est-ce que ces frappes vont renforcer ou affaiblir les islamistes de Daesh ? Je crains qu’elles ne les renforcent !

Jean-Luc Mélenchon

Ce soir, Macron va-t-il apporter les preuves de l'usage des armes chimiques par le pouvoir en Syrie ?

Une action irresponsable. Le président de la République s’aligne sur les États-Unis d’Amérique. S’il a des preuves, qu’il les montre. Le risque de guerre généralisée dépend toujours d’incidents à première vue sans proportion.

1/2 Les frappes contre la #Syrie se font sans preuve, sans mandat de l'ONU et contre elle, sans accord européen et sans vote du Parlement français. Et cela sans aucune perspective politique en Syrie.

2/2 C'est une aventure de revanche nord-américaine, une escalade irresponsable. La France mérite mieux que ce rôle. Elle doit être la force de l'ordre international et de la paix.

La France doit se retirer de l’escalade des États-Unis en Syrie https://melenchon.fr/2018/04/14/la-france-doit-se-retirer-de-lescalade-des-etats-unis-en-syrie/Aucune preuve de l'utilisation par Bachar d'armes chimiques.

Jacques Myard‏Compte certifié

Incroyable après ses frappes sur la Syrie. le Gvt français est étonné de sa témérité avantureuse. Parly Le Drian traitent l’opération sur le mode mineure et technique insistant sur le retour de la diplomatie.Le mal est fait. Macron est un supplétif sans crédibilité de Trump.

Il y avait une faute à faire Macron l’a faite en frappant unilatéralement Damas avec Trump.Militairement ça ne sert à rien,mais c’est une violation de la Charte de l’ONU,c’est être vassal de Trump pour jouer les gendarmes du monde:opération de chefs en difficultés chez eux



(11) Le 27 mars 2018, nous avons frôlé la guerre mondiale.... Tous les détails



(12) Ma vidéo, la France colonisée http://www.dailymotion.com/video/xyt8pb_le-drame-francais-c-est-aujourd-hui-un-pays-colonise-r-sistons-video-16_news

(13) Mon analyse, Macron prépare-t-il la guerre en Syrie ? https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/macron-prepare-t-il-en-fait-la-194358

(14) Le VRAI Président Assad, et une vidéo exceptionnelle http://eva-coups-de-coeur.eklablog.com/assad-n-est-pas-un-dictateur-la-video-bombe-qui-derange-arte-et-qui-pe-a128011256

(15) http://www.comite-valmy.org/spip.php?article9778

(16) https://www.athena-vostok.com/frappe-en-syrie-au-secours-le-docteur-folamour-s-est-reveille?trck=notif-12465400-1456088-12GdI

(17) "Suite à la décision solitaire et illégale d'Emmanuel Macron de frapper militairement en Syrie, je demande aux parlementaires d’engager la destitution du président de la République, selon l’article 68 de la Constitution" :



https://www.upr.fr/actualite/france/suite-a-la-decision-solitaire-et-illegale-demmanuel-macron-dintervenir-militairement-en-syrie-francois-asselineau-demande-aux-parlementaires-dengager-la-destitution-du-president-d